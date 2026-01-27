росія вдарила дронами по пасажирському потягу “Барвінкове – Львів – Чоп”

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання – перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.



На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.



Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс.

Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники, повідомляють в Укразалізниці.



Удар по пасажирському потягу – це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі.

