Тернопільська міська рада виділяє майже 10 мільйонів гривень для компенсації власникам зруйнованих квартир на вул. Василя Стуса

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про спрямування 9 998 774 грн з бюджету громади на забезпечення грошової виплати власникам (одному з співвласників) зруйнованих житлових квартир на вул. Василя Стуса, 8. Така грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань буде виплачена, зокрема, власникам 50-ти квартир знищених внаслідок російської атаки.

«Зараз люди, чиї оселі зруйновані, отримують ваучери на придбання житла, але не завжди цих ваучерів та цих коштів достатньо, є потреба дофінансовувати. Тому, окрім інших виплат, які отримають власники помешкань, та побутової техніки, яка була передана нашими партнерами – було прийняте додаткове рішення про розподілення майже 10 млн грн пропорційно між 50-ма квартирами. Кожен власник або один із співвласників отримає свою частку відповідно до розміру квартири», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою вул. Листопадова, 6, 1 поверх, із заявою на ім’я міського голови та із долученням необхідних документів, а саме:

копією паспорта громадянина України;

копією реєстраційного номера облікової картки платника податків;

номером особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Для отримання додаткових консультацій мешканці можуть звертатися до Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, у Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада – 097 613 59 80.