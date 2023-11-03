Вночі на Тернопільщині штормитиме

Погода на Тернопільщині буде залежати від циклону з центром над Польщею.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології прогноз погоди на завтра 4 листопада наступний:

хмарно, невеликі дощі;

вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с;

температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 11 – 16° тепла.

Загалом, як повідомив «Погляду» начальник Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Степан Софінський, погоду на території області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Польщею