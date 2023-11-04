Сумна звістка на Тернопільщині: від ракетного удару загинув Василь Гудим

Сумна звістка надійшла до Збаразької громади: ми вчергове втратили земляка, який, не вагаючись, пішов захищати рідну землю від ворога. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Мешканець Збаража Василь Гудим був призваний у березні минулого року. На фронті служив командиром міномету у військовій частині А1778.

49-річний сержант загинув третього листопада під час ракетного удару у населеному пункті Зарічне Запорізької області.

Щиро розділяємо непоправне горе рідних і близьких, які втратили дорогу людину.

Вічна слава Герою!💙💛





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