День закоханих на острові Блед: враження тернополянки Ірини Скоробогатої

Чи варто чекати, коли хтось зробить вам свято? Ні! Влаштовуйте його собі самі!

День усіх закоханих або будь-яке інше свято, а ви без пари, або ваша друга половинка не розділяє вашого бажання романтики? Чудово – проведіть час на свій смак! Так, цього року, я з кількома подругами здійснила мандрівку у землі суворих гір, блакитних рік, глибоких озер та нерозгаданих легенд; у країну, на карті схожу на півня: дзьобом вона впирається в Угорщину, хвостом торкається Австрії, а лапки — поруч із Хорватією, інші ж сторони омиває Адріатичне море. І це — Словенія!

Спочатку основною метою мандрівки було зустрітися із гірським озером Блед (словен. Blejsko jezero). Є дві теорії вчених стосовно утворення цього озера. Суть першої, більш відомої широкому загалу, у тому, що озеро має льодовикове походження. У період глобального похолодання великий шмат льоду сповз зі схилів гір і продавив вагою заглиблення у ґрунті, яке з часом заповнилося талою водою. Друга ж версія таємна і ділюся нею лише з вами! За легендою, на місці бледського озера буяла дивовижної краси зелена долина. У день феї із пастухом пасли овечок, а ввечері веселилися. Феї часто просили пастуха зробити паркан для овець, але він все відкладав… Одного разу одна із фей наздоганяла овечку, намагаючись врятувати її від падіння з високої скелі, і поранилася сама. Тоді громада фей розсердилася і в ту ж хвилину долину залила вода, а пагорб фей залишився невеличким острівцем суші посеред озера. Кажуть, феї досі танцюють на острові у найбільш зоряну ніч у році!

Перші згадки про озеро Блед та його замок датуються 1004 роком. Протягом багатьох століть будівля слугувала резиденцією вельмож та була оборонною спорудою. Зараз тут історико-краєзнавчий музей. Вартість вхідного квитка — 15 євро, а екскурсія з гідом — 62 євро. А також є кілька кафешок.

А ще мені пощастило побувати на єдиному у Словенії острові (Blejski otok). Знаходиться він посеред озера Блед і залишається на фото, напевно, у кожного туриста, який тут гостював. Ще здалеку на острівку видніється церква Успіння Богородиці, і щоб дійти до неї потрібно подолати 99 сходинок. У часи язичництва тут стояв храм богині любові Живи. І сучасна церква знаходиться на місці старого слов’янського святилища.

Існує повір’я для молодят: якщо під час весільної церемонії, наречений пронесе цими сходами наречену, сімейне життя у них буде щасливим! Ну а я переінакшила цю прикмету для себе: якщо мої ноги мене донесуть угору – увесь рік буде щасливим! (усміхається – ред.). І знаєте… донесли!

Якщо й ви подолаєте сходи, обов’язково (!) задзвоніть у чарівний дзвін церкви, який за легендами здійснює бажання. Правда, не кожному вдається змусити дзвін видати звук, часто через брак навиків, а ще через недостатню масу тіла як для цієї справи. Тому, перед цим треба добре накуштуватися гібаніки або кремшіти, або і того і того! А хто хоче дізнатися що це, читайте розповідь до кінця (усміхається – ред.).

До речі, «дзвін бажань» теж має свою історію. У 1534 його подарував острову сам Папа Римський! Незадовго перед тим, під час шторму на озері затонув човен із дзвоном, який купила для місцевої церкви вдова на пам’ять про свого чоловіка, вклавши у нього усі заощадження. Цей випадок розчулив Папу Римського і він вирішив, компенсувати втрати жінки. Тому озеро Блед має два дзвони: один в церкві, інший – на дні озера.

Якщо вас зацікавила можливість побачити це все на власні очі, тоді сідайте на плетну і плетнар, разом із товариством інших туристів довезе вас до острова. Якби хто питав, то плетна це — місцевий водний транспортний засіб, схожий на венеціанську гондолу і за виглядом і за традиціями: фах весляра часто передається від батька до сина, а кермують дерев’яним човном стоячи.

Отже для тих, кому цікаво, розповідаю ще свої ідеї часопровдення на о. Блед:

Обійти пішки навколо озера, як це зробили ми. Відстань 6 км і час прогулянки залежить від того, наскільки часто ви будете зупинятися для фотографування та глінтвейну (усміхається – ред.). Дослідити гірські та не дуже стежки на електровелосипеді (вартість прокату за один день близько 900 грн). Розім’яти кістки за час 30-хвилинної греблі на човнику з головної суші до острівця посеред озера. Промчатися на ковзанах (якщо озеро замерзло), або покупатися в озері влітку (кажуть, що вода прогрівається до 25 градусів).

Пошукати загублений дзвін з аквалангом (максимальна глибина озера 30 м). Зробити фото на одному з оглядових майданчиків. 1. Ojstrica (близько 20 хв пішки вгору) та 2. Osojnica: мала Osojnica – 45 хв по крутих сходах угору і близько години до великої Osojnica. Кожен поважний інстаграмер, який відвідав о. Блед, фото таке зробив (усміхається – ред.). Зустріти захід сонця у замку Блед. Подзвонити у дзвін бажань, а перед тим добре подумати: а чи справді ваше бажання вам потрібне і що буде, коли воно здійсниться? Взяти когось близького і симпатичного вам (навіть себе, наприклад) і проїхатися у справжній кареті з кучером.

Просто відчути, послухати гірську природу.

Чим потішити або здивувати смакові рецептори на словенскій землі (мій список):

Гібаніца – багатошаровий десерт з начинкою з яблук, домашнього сиру, маку, горіхів, ванілі, родзинок. Кремнішіта – квадратне кремове тістечко 7 на 7 см з шоколадом або фруктами, морозивом.

Першу порцію цього десерту створили ще у 1953 році і до цього часу продали 14 млн тістечок!

Гобова Юха – суп з білих грибів, а ще з картоплею, морквою, цибулею. Часто подається в буханці хліба, замість тарілки. Чомпе ан скута – картопля, запечена в шкірці з домашнім сиром.

А ще рекомендую заклад, який став моїм улюбленим у цих краях. Веганське кафе Public Vegan Kitchen поруч із озером. Дуже смачно! Картопляний пиріг (7, 80Є), котлетки з гороху і кабачка з великою порцією овочевого салату (8 Є), хумус зі щойно підрум’яненими тостами (7,50Є), сік 3-4 євро.

Кудою іще пролягла моя дорога у живописній Словенії? І куди раджу й вам податися, як бажатимете насолоди для своїх очей. І, звичайно, як туди дістатися? Якщо ви автомобілем, купіть навігатор, або встановіть його у телефоні. Пошукайте в інтернеті адреси місць, які хочете відвідати або їхні координати і вперед! Беріть воду і перекус в дорогу.

Озера Бохінь і Ясна – тут уже запахло весною, в обід +10, але зранку і ввечері близько 0 градусів і навіть пролітав сніжок. Перше, про що вам потрібно тут подбати – це фото із козлом, а краще на ньому (усміхається – ред.). Золоторіг (гірський козел) – легендарна тварина Словенії із золотими рогами, скульптури якої зустрічають тут відвідувачів. Є прикмета: торкнутися його рогів – до прибутків, так що скоро я розбагатію! (сміється – ред.). 20 хв у черзі (пам’ятаєте про овертуризм? Про який я розповідала у статті про Хальштат?) і золоторіг озера Ясна мій! Якщо надумаєте осідлати ще й бохінського звіра, беріть драбину – він значно вищий! А ще гуляйте, фотографуйте, досліджуйте природу, бо вона тут дивовижна!

Але найбільше враження справили водоспади, якими багата словенська земля. Древні перекази розповідають про безсмертних людей, які щодня омиваються у водах, що падають вниз. І чим вищий водоспад, тим більший його позитивний заряд та оздоровчий вплив на людину.

Раджу приїжджати на водоспади і взагалі інші атракції якнайраніше, навіть на світанку, якщо хочете їх якісно роздивитися, зробити фото чи погуляти в тиші.

Отже, моя любов — водоспад Савіца, який утворює два потоки (25 і 78 м), впадає в озеро Бохінь. Я не могла надивитися і набутися поруч кілька годин, так він мене закохав у себе! Природа поруч неймовірна, надзвичайна (але для мене ледь не кожен ліс, гора, водойма, дерево є такими (сміється — ред.). Словенський поет Франц Прешерен надихався його красою та створив поему, події якої відбуваються тут. «Хрещення на Савіці» розповідає історію Чортомира і його коханої Богоміли. Пара не могла бути разом через приналежність до різних віросповідань. Але заради любові чоловік прийняв християнство та пройшов обряд хрещення тут.

А ще відвідала водоспад Перічнік у центрі Долини Врата, поруч із горою Триглава. Верхній водоспад – 16 м, нижній — 52 м. Одягайтеся, взувайтеся зручно, доведеться драпатися трохи угору. Ми були там на світанку, було дуже слизько, через бризки води на поверхні землі за ніч утворилася ковзанка. Але ми змогли увіковічнити себе на фоні цього чуда природи у фото (сміється – ред).

Ще одне неймовірне відкриття цієї мандрівки – річка Соча. Краще не дивіться фото, не повірите, що її смарагдовий колір це не фотошоп! А дивіться вживу та уявляйте, як ваші турботи відносить течія…

Орієнтовні ціни у супермаркетах Словенії: молоко 1л – 1,5 євро, йогурт – 65 центів, яйця 10 шт – до 2 є, кілограм помідорів, огірків, яблук, картоплі, кабачків – до 2 євро, кг пармезану — 17 є, гауди — 11 є, філе курки кг – до 7 є, телятини — до 10є, пляшка пива — від 1 є.

Вулична їжа Словенії: шматочок піци — 1 є, хот-дог – 3 є, американо – 2 є, порція чеварчічі (ковбаски з цибулею і білим хлібом) – 5 є, бурек (пиріг з м’ясом і сиром) – 2,5 є, а обід в Макдональдзі – 5-7 є.

Ірина Скоробогата