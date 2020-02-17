На Тернопільщині через дерево двоє чоловіків опинились у лікарні

В ніч з 14 на 15 лютого у с. Лучка Тернопільського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Майже опівночі, 21-річний парубок, не впорався з керуванням автомобіля «ВАЗ-21099» та з’їхав з проїжджої частини дороги. Зупинити автомобіль змогло лише дерево, але водію та його 43-річному пасажиру це ледь не вартувало життя. Удар був настільки сильним, що водій отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та струс головного мозку. Його терміново було госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Пасажир же, з закритою черепно-мозковою травмою струсом головного мозку та множинними забійними ранами опинився в Теребовлянській районній лікарні.