Унікальне відео Тернополя 1941 року (публікується вперше)

Ну..шо я маю сказати?! Дуже багато унікальних матеріалів з історії рідного міста віднайдено та придбано у різних куточках світу завдяки старанням наших колекціонерів. Саме завдяки їм ми бачимо Тернопіль на поштівках, картах та відео австрійських, польських часів та воєнних періодів. Представлений вашій увазі відеоматеріал з’явився у мережі завдяки Viktor Kiyashko. Дякую, що тебе знаю. Суть подій та часу прокоментував у самому відео.

Можна говорити багато…але краще просто дивитися, – каже Taras Tsyklyniak.

Плівки придбано та оцифровано за кошт колекціонера Viktor Kiyashko.