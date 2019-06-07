Спортивна школа «Екстрім» у Тернополі святково підбила підсумки сезону (Фоторепортаж)

Вчора в приміщенні актового залу 27-ї школи в Тернополі зібралися стрункі, енергійні, веселі молоді люди – це колектив спортивної школи «Екстрім». Тут підбили підсумки навчально-тренувального сезону-2019. Найкращі, яких було багато, отримали нагороди.

Під час свята тренери розповіли про особливості сноуборду і лижного фрістайлу, показали фото та відео із змагань. У музичній паузі школярки відтворили в жартівливій пісні важку підготовку до змагань. На заході була і фотозона із символікою школи.

– Цю школу люблю тому, що саме тут я навчилася кататися на лижах, – розповіла “Погляду” вихованка “Екстріму”, 9-річна Аліна Греса. – Моя вчителька, Оксана Ігорівна, дуже хороша, весела, енергійна.

За минулий сезон вихованці спортивної школи здобули 70 нагород на всеукраїнських змаганнях та дві – на міжнародних. Аж 20 тутешніх спортсменів включені в склад Збірної України зі сноуборду та фрістайлу. Завдяки школі “Екстрім” цьогоріч у Тернополі поповнилася когорта майстрів спорту. Про конкретні здобутки школи розповідали старші тренери відділень.

– Минулого року в нас була проблема з тим, що ми не мали приміщення на гірці, – розповіла про господарську частину життя школи директор закладу. – Завдяки сприянню міської ради, цього року нам вдалося побудувати приміщення для перевзування та зберігання інвентаря. Придбали сучасні, економні та компактні сушки для взуття сноубордистів.

Нагадаємо, у 2013 році Тернопільській ДЮСШ «Екстрім» присвоїли вищу категорію і надали статус «спеціалізованої».