У церкві на Тернопільщині замироточили ікони: священники дали пояснення такому феномену

Таємниця мироточення ікон: хто розгадає цю загадку?

Недавно Тернопілля облетіла новина: у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Винятинцях Заліщицького району, замироточили три ікони.

Їх привезли із села Мала Іловиця Шумського району, де вони зберігаються у монастирі преподобного Амфілохія Почаївського.

Настоятель храму о. Іван Бойко розповів, що прийшовши вранці до церкви, відчув примний запах мира. А коли ближче підійшов до ікон, то побачив на їх поверхні крапельки невідомої речовини.

Духівник зателефонував до архієрея – владики Павла та інших священників і ті йому розповіли, що образи часто мироточать.

Власне, ці ікони мають дуже велике значення для вірних. Мова йде про Тихвинську чудотворну ікону Божої Матері, ікону святого Михаїла Афонського та ікону Спасителя Ісуса кровоточиву.

І настоятель храму, і вірні розцінили мироточення як диво і дуже важливу подію для храму. Священник ініціював читання акафістів і спеціальних молитов.

Зокрема, біля мироточивих образів служився Акафіст Михаїлу Афонському, де побувало дуже багато паломників з сусідніх сіл. Люди їхали прикластися до ікон навіть з інших міст області.

І всі справді вірять у диво: адже, прикладаючись до ікон і цілуючи їх, миро стирається, а на ранок з’являються нові краплі.

У вівторок ікони уже перевезли до Теребовлі, але люди ще досі згадують цю подію як чудо.

Але добрий це чи поганий знак? Чому ікони «плачуть»?

Рідина, яка виділяється не тільки на іконах, а й на звичайних настінних розписах у різних храмах України, і справді схожа на миро. Одні трактують це як добрий знак, але більшість найчастіше згадує засвідчений істориками факт: неймовірні видіння та явища траплялися перед Першою світовою та Другою світовою війнами.

Маючи вже такий досвід зустрічі із мироточивими іконами, можу навести і свої припущення.

В електронній пошті я знайшла два своїх матеріали на подібну тему, які писала декілька років тому.

Наприкінці червня 2000 року у маленькому селі Пищатинцях, що на Борщівщині, сталося диво. На шибках сільської церкви тоді з’явилося чітке зображення Матері Божої з Ісусиком на руках.

Ця подія перевернула уяву людей. До сільського храму йшли і їхали люди звідусіль, аби побачити це диво на власні очі. Та я запам’ятала скептичні висловлювання старенького дідуся, який сидів на лавочці поблизу храму і постійно повторював фразу: «Це все не до добра».

Ми розговорилися з дідусем. І він повідав мені, що колись така ж подія мала місце у сусідньому селі, звідки він родом. Тоді у храмі замироточив чудотворний образ, а люди розцінили це як дуже добрий знак. Через тиждень розпочалася Друга світова війна, яка принесла з собою смерть, голод і розруху.

Мій матеріал про появу на шибці зображення Богородиці у Пищатинцях тоді так і називався «Про що попереджає нас Матір Божа?».

Липень 2000-го року розпочався зі страшних подій: у ніч із 4 на 5 липня потужний буревій пронісся Тернопільщиною від Бережанщини до Гусятинщини. Пригадуєте цю страшну звістку? Тоді жителі семи населених пунктів на Бережанщині, Чортківщині і Бучаччині залишились без даху над головою. Та найбільше стихія наробила біди у Гадинківцях і Пробіжній.

Ще один випадок мироточення ікони стався у 2011 році в селі Королівці, що на Борщівщині.



Мироточива ікона у селі Королівка (Борщівський район, Тернопільщина)

Того дня, 13 червня 2011 року, у церкві зачаття Івана Хрестителя, що у Королівці, відправлялася урочиста служба Божа з нагоди релігійного свята зіслання Святого Духа. Настоятель храму отець Михайло Марущак саме виголошував промову про важливість прикладання до образів, молитви до ликів святих. І саме цього дня у церкві села Королівки почались дива.

Наприкінці служби Божої дівчинка, що стояла навпроти образу і тримала фану, глянувши на невеличку ікону Матері Божої, з подивом помітила, як по ній ніби котяться сльози. Дочекавшись кінця Богослужіння, вона сказала про це мамі, а та вже розповіла священику. При детальному огляді настоятель храму разом із декількома прихожанами виявили три чіткі потоки, але ніхто не знав, що це означало.

Настоятель храму тоді подумав, що образ замироточив невипадково саме 13 червня, адже це число є числом Матері Божої. Саме 13-го з`явилася Богородиця дітям у Фатімі.

Сьогодні вірні храму здогадуються, що своїми «слізьми» Богоматір попереджала людей про початок кривавих подій на Майдані у Києві наприкінці 2013-го року.

Старожили села стверджують: образи ніколи просто так не «плачуть». Вони завжди про щось попереджають.

Хоча багато зі священнослужителів трактують слово «миро» у значенні «мир» і наголошують, що то добрий знак.

Дай, Боже, щоб у час, коли ми всі так ревно молимося за мир в Україні, «сльози» мироточивих ікон принесли нам його, а також добро для кожного, не дивлячись на думки скептиків.

Ірина Мадзій, 7 Днів