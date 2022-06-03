Майже тисячу боєприпасів, залишених російськими військами, знайшли і знешкодили тернопільські піротехніки у Броварському районі на Київщині. Про це розповів начальник групи піротехнічних робіт пожежно-рятувальної служби області Сергій Гоцуляк.

За його словами, піротехніки працювали там півтора місяця.

Знайдені піротехніками боєприпаси. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Дмитро Хомич – один із семи членів команди саперів, які знешкоджували боєприпаси.

Тернопільський піротехнік Дмитро Хомич. Любов Гадомська / Суспільне

Піротехнік розповідає, що розміновувати після окупантів довелося дороги, поля та житлові будинки.

Тернопільський піротехнік Дмитро Хомич. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

“Дуже багато боєприпасів було знайдено в житлових будинках, де окупанти умисно залишали для мирних жителів і на кухнях, і під вішаками. От ви відкриваєте тумбочку на кухні і в стаканчику стоїть граната. Ця граната була зверху накрита ще однією чашкою, з якої ви п’єте чай. Ви, звісно, коли чашку берете – не перевертаєте, а просто тягнете на себе, граната вам падає під ноги, стаканчик розбивається і граната детонує. Також на подвір’ї були встановлені гранати на розтяжках до підвалів, тобто будь-де, на стежинах до господарських будівель, гаражів”, – каже Дмитро Хомич.

Знайдена піротехніками граната. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

За словами піротехніка, окупанти клали гранати у паперові стаканчики з-під кави.

“Ви йдете і, не думаючи, випадково цей стаканчик ногою зачепили чи просто дитина би підняла і граната вискакує, робиться підрив”, – розповідає Дмитро Хомич.

Знайдена піротехніками граната. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Піротехнік каже, розмінували й чимало об’єктів інфраструктури.

Місце, яке розміновували тернопільські піротехніки. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

“Були заміновані лінії елекропередач, газогінні підстанції. Ми знаходили фугасні артилерійські снаряди 203 калібру. До них була приєднана вибухівка і проходила електромережа. Коли підходили наші війська тероборони чи ЗСУ, з керованою дією вороги влаштовували підрив. А заряд досить потужний. Він не тільки прошиває живу силу, а й здатний знищувати нашу броньовану техніку”, – розповів Дмитро Хомич.

Знайдені піротехніками боєприпаси. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

Під час розміновування територій знаходили боєприпаси, які використовувати заборонено, – розповідає начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк.

Начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини

“Території були заміновані протитанковими і протипіхотними мінами. Це протитанкова міна М-62, тобто це радянська міна, досить ефективна. Були і протипіхотні міни, так само радянські міни, які використовують, хоча вони і заборонені міжнародними конвенціями. Україна їх не використовує. Вони є тільки на озброєнні у російської армії. Такі боєприпаси становлять досить велику небезпеку, особливо для фермерів, для сільськогосподарської техніки”, – каже Сергій Гоцуляк.

Тернопільські піротехніки розміновують Київщину. Фото: Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини