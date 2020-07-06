Відомий борець з корупцією Олексій Станько балотуватиметься на посаду міського голови Тернополя.

Його кандидатуру одноголосно підтримали на з’їзді політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» у Києві.

Олексій Станько добре знає усі проблеми Тернополя, адже понад сім років активно бореться із корупцією, гральним бізнесом та незаконними забудовами. Майже щодня він відправляє інформаційні запити в різні державні установи. З чималим багажем досвіду та планами розвитку здорової політики він готовий розпочати боротьбу за місце народного мера Тернополя.

– Останні декілька років мені випала нагода працювати із справжніми професіоналами, людьми, які написали антикорупційне законодавство України. Я щиро дякую їм за підтримку, віру та мою перемогу. Корупція – це найгірша зброя олігархів, що розкладає державу і суспільство зсередини. Вона перетворює правоохоронців на рекетирів, суддів – на пройдисвітів, політиків – на ворогів народу, а підприємців – на хапуг. Всі успішні рецепти боротьби з системною корупцією поділяють одну ключову рису: зміни повинні запроваджуватися згори вниз. Вони мають бути уособлені не просто у нових людях, а у нових й потужних органах, покликаних боротися з корупцією. Я готовий працювати над розбудовою правової держави, де влада не діє всупереч громаді, а допомагає їй у вирішенні проблем та захищає конституційні права, – зазначив Олексій Станько.

Медик, військовий волонтер Вікторія Крамаренко, зазначила, що Олексій Станько – приклад для наслідування.

– Олексій – людина з великої літери. Я вбачаю в ньому майбутнє. А головне – він якраз показує ту когорту золотої молоді України, яка своїм патріотизмом і своєю невтомною працею крок за кроком вибудовує і зберігає етико-моральні цінності, які наше суспільство давно втратило,– зауважила Вікторія Крамаренко.

Кандидатуру Олексія Станька на посаду мера Тернополя підтримав також народний депутат України, засновник Громадянського руху «Хвиля» Віктор Чумак.

– Вважаю, що Станько з командою «Хвилі», на сьогодні, це набагато краще, ніж «Європейська Солідарність», це набагато краще, ніж «Голос», це набагато краще, ніж «Слуга народу» з незрозумілими танцюристами, акторами, клоунами. Олексій – людина, яка виросла з тернопільського асфальту, і яка захищала цей асфальт все своє життя, – зазначив Віктор Чумак.

Голова політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Володимир Козленко під час з’їзду наголосив на тому, що Тернопільський осередок політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» – один з найбільш активних осередків в Україні. Зокрема, Олексій Станько та його дружина Наталія, за словами Володимира Козленка, навіть у найскрутніші часи завжди працювали для розбудови партії та Тернопільського регіону.