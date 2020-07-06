21:20 | 6.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

У Тернополі вже є перший кандидат на посаду мера!

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Відомий борець з корупцією Олексій Станько балотуватиметься на посаду міського голови Тернополя.

Його кандидатуру одноголосно підтримали на з’їзді політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» у Києві.

Олексій Станько добре знає усі проблеми Тернополя, адже понад сім років активно бореться із корупцією, гральним бізнесом та незаконними забудовами. Майже щодня він відправляє інформаційні запити в різні державні установи. З чималим багажем досвіду та планами розвитку здорової політики він готовий розпочати боротьбу за місце народного мера Тернополя.

– Останні декілька років мені випала нагода працювати із справжніми професіоналами, людьми, які написали антикорупційне законодавство України. Я щиро дякую їм за підтримку, віру та мою перемогу. Корупція – це найгірша зброя олігархів, що розкладає державу і суспільство зсередини. Вона перетворює правоохоронців на рекетирів, суддів – на пройдисвітів, політиків – на ворогів народу, а підприємців – на хапуг. Всі успішні рецепти боротьби з системною корупцією поділяють одну ключову рису: зміни повинні запроваджуватися згори вниз. Вони мають бути уособлені не просто у нових людях, а у нових й потужних органах, покликаних боротися з корупцією. Я готовий працювати над розбудовою правової держави, де влада не діє всупереч громаді, а допомагає  їй у вирішенні проблем та захищає конституційні права,  зазначив Олексій Станько.  

Медик, військовий волонтер Вікторія Крамаренко, зазначила, що Олексій Станько – приклад для наслідування.

– Олексій – людина з великої літери. Я вбачаю в ньому майбутнє. А головне – він якраз показує ту когорту золотої молоді України, яка своїм патріотизмом і своєю невтомною працею крок за кроком вибудовує і зберігає етико-моральні цінності, які наше суспільство давно втратило,– зауважила Вікторія Крамаренко.

Кандидатуру Олексія Станька на посаду мера Тернополя підтримав також народний депутат України, засновник Громадянського руху «Хвиля» Віктор Чумак.

– Вважаю, що Станько з командою «Хвилі», на сьогодні, це набагато краще, ніж «Європейська Солідарність», це набагато краще, ніж «Голос», це набагато краще, ніж «Слуга народу» з незрозумілими танцюристами, акторами, клоунами. Олексій – людина, яка виросла з тернопільського  асфальту, і яка захищала цей асфальт все своє життя,  зазначив Віктор Чумак.

Голова політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Володимир Козленко під час з’їзду наголосив на тому, що Тернопільський осередок політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» – один з найбільш активних осередків в Україні. Зокрема, Олексій Станько та його дружина Наталія, за словами Володимира Козленка, навіть у найскрутніші часи завжди працювали для розбудови партії та Тернопільського регіону.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *