13:35 | 5.11.2020
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У центрі Тернополя “Креатор-Буд” збудує житловий комплекс ДОМІНІКАНСЬКИЙ

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Старт продажів нового житлового комплексу ДОМІНІКАНСЬКИЙ, що зводитиметься  у центрі Тернополя, на вулиці Юліана Опільського, розпочато. Названий він на честь однієї з головних центральних святинь обласного центру – Домініканського костелу, який знаходився неподалік, був  споруджений у 18-му сторіччі і зазнав руйнації в час другої світової війни. Головною перевагою елітного комплексу є місце розташування. Красуватиметься  новий будинок поруч парку Шевченка, де щоранку можна робити ранкові пробіжки, а ввечері  з сім’єю насолоджуватись заходом  сонця, що купається у барвах вогнів Тернопільського ставу. Неймовірний вигляд з вікна на Набережну, з однієї сторони, і чудовий краєвид на історичний,  культурний та діловий центр Тернополя  з боку обласного драматичного театру, бульвару Тараса Шевченка, Катедрального собору. Поруч комплексу знаходяться Тернопільська ОДА та Державна податкової служба. Ділянка має зручну  транспортно-пішохідну доступність до громадських та торгово-розважальних закладів, Театральної площі, Майдану Незалежності, центральних шкіл, садочків, торгових та розважальних закладів. 

ЖК ДОМІНІКАНСЬКИЙ – це сучасна і функціональна архітектура, енергоефективні інженерні рішення, безпечна та закрита  прибудинкова територія, повноцінна сервісна інфраструктура. Зі сторони вулиці Крушельницької запроектований 3-поверховий  комплекс торгово-офісних приміщень. Кав’ярня, салон краси, торговий центр, стоматологічна клініка з ескалаторами і пасажирськими ліфтами, усе для того, аби мешканці ДОМІНІКАНСЬКОГО комплексу відчували якість життя на кожному кроці, який робитимуть, виходячи з власного помешкання. Під територією комплексу запроектований підземний паркінг. 

     Усі квартири ЖК ДОМІНІКАНСЬКИЙ мають продумане сучасне планування відкритого простору типу “OPEN SPACE” з кухнями-нішами у вітальнях, забезпечені нормативною інсоляцією, то ж сонячне світло  у достатній кількості потраплятиме в кожну домівку, у відповідності з діючими нормами.  

Опалення і гаряче водопостачання у комплексі – від дахової котельні.

     Для Тих, хто прагне досконалості у побуті та відчуттях – житловий комплекс ДОМІНІКАНСЬКИЙ.

Детальна інформація у відділі продажів, що у Тернополі, на вулиці Листопадова, 1, тел. 050 652 7007 та на сайті: www.kreator-bud.com

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