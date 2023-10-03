Тернопіль має майбутнє, адже тут підростає чудове покоління. Юлії Назар всього 20 років, а вона вже надихає та захоплює. Народилася і виросла дівчина в мальовничому і файному місті Тернопіль. Навчалась у початковій школі з поглибленим вивченням основ економіки та ТУГ імені Івана Франка і у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі на спеціальності “Дизайн”. Зараз проходить навчання у Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка на спеціальності “Реставрація”.

Сюди потрапила, оскільки цікавилась чимось новим і для мене це було неймовірно захопливим, – розповідає Юлія.

Зараз дівчина працює зовсім не за професією – оператором колл-центру у компанії, яка надає телекомунікаційні послуги.

Проте, пробувати щось недотичне до моєї професії – мені дуже до вподоби.

Юлія Назар обожнює волонтерство та Громадську Активність. З 2021 року є членкинею всеукраїнської Громадської Організації – Українські Студенти за Сводобу( УСС), яка сьогодні є однією з наймасштабніших у країні та активно підтримує і лобіює ідеї свободи.

Люди з усіх куточків країни – моя підтримка, – каже дівчина.

Малювати дівчина почала ще з раннього дитинства, проте серйозно замислюватись над творчим майбутнім почала, поступивши у Художню школу імені Михайла Бойчука, у віці 12-ти років. Щодо техніки, дівчина працює не лише у одній, скоріше, “на що муза буде”. Проте, зазвичай, це сучасний декоративний живопис.

Зараз Юлія Назар малює «цитати». А все почалось із повідомлення подруги дитинства, яка цікавилась, чи може дівчина намалювати щось на благодійний аукціон, який вона організовувала у м. Тернопіль.

Саме тоді мені вперше прийшла ідея використати цитату з пісні – «Де ти намалюєш квіти, навколо слідів від куль на стіні». Так і з’явились перші ідеї полотен з цитатами.

Зараз Юлія малює в основному цитати українських письменників, громадських діячів сучасності. Частенько використовує і цитати, які почула/побачила випадково на просторах Інтернету.

Стараюсь, різнобічно використовувати цитати різних людей, аби спробувати відчути їхню емоцію, емоцію різних осіб. І відтворити це на полотні.

Згодом, 12 серпня 2023 році з’явилася «Уява».

«Уява» – мій вияв фантазії, назва звідси. Така вона – моя уява, моя творчість. А мої джерела ідей та мотивації – рідні та друзі. Як би це банально зараз не звучало. Завдяки їхній мотивації – я відкриваю себе з інших боків, роблю те, над чим навіть і не думала раніше.

За її словами, досить довгий шлях був, аби справді віднайти ту «Уяву», ту близьку їй і її «Уяву».

Зараз Юлія малює та продає свої картини на користь ЗСУ. Дівчині вже вдалось продати 8 полотен, з них близько 4 000 грн пішли на потреби ЗСУ. Проте, окрім продажу 8 полотен – були і інші 10, які подорожували аукціонами та були ціллю розіграшів за донат на ЗСУ. Тож, спільно, за місяць, з полотен вдалось виручити близько 15 000 грн, які успішно були відправлені на актуальні збори для потреб ЗСУ.

Днями ще 6 полотен поїдуть до Києва на благодійний аукціон, – каже дівчина.

Моя мотивація віддавати кошти на ЗСУ – не отримувати поганих новин. Щодня, прокидаючись, ти отримуєш десятки сповіщень про обстріляні міста, про людей, які загинули. Маю надію, що мій внесок пришвидшить перемогу нашої неймовірної України та зможе зберегти життя. Це найцінніше. Також, мотивацією і прикладом для мене є мій батько (Іван Назар, – прим.ред.), який ще до початку повномасштабного вторгнення допомагав на Сході, а після 24 лютого – не покладаючи рук працює на забезпечення наших військових усім необхідним.

Продаж Юлиних картин наразі відбувається лише на просторах Інстаграму, за нікнеймом @uya.va. Проте, дана справа потребує масштабування і Юлія активно працюю над розвитком.

Фото Юлії Назар