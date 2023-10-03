Владика Василь (Семенюк) освятив капличку у Тернопільській лікарні

Відтепер у стінах КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» є капличка, – про це повідомляють у медичному закладі.

28 вересня відбулось відкриття та освячення цього особливого місця. Чин освячення здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Владика Василь (Семенюк).

Кожен християнин розуміє, що віра є однією з найсильніших опор у важкі моменти життя. Вона нагадує нам, про існування див і про те, що Бог дарує свою благодать кожному на землі.

Усі хто відчуває, що має потребу в роздумах та молитві, може завітати до нашої каплички. Нехай вона служить місцем спокою та віри для всіх, хто приходить, щоб знайти силу у важкі моменти життя.