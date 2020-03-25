Тиждень — без вихідних

Петро Ландяк, депутат Тернопільської міської ради:

“Для мене з карантином практично нічого не змінилося, лише робочий день став більш напруженим, оскільки з’являються нові виклики, перепони, які треба вирішувати. Працюю щодня, навіть в суботу та неділю. Мій основний вид діяльності — це роздрібна торгівля продуктами харчування. З перших днів карантину мої працівники — на передовій з небезпечною інфекцією. Тут мені допомагають два старші сини, вони одружені, живуть у Тернополі. Третій по віку син зараз в Києві, він — програміст, працює віддалено з дому. Наймолодший син — другокурсник Києво-Могилянської академії, приїхав додому, але продовжує вчитися дистанційно. Дружина пильно стежить за новинами, з нового переглянула цікаве інтерв’ю Дмитра Гордона із російським економістом, колишнім радником президента РФ Путіна, старшим науковим співробітником Інститут Катона у Вашингтоні Андрієм Ілларіоновим “.

“Працюю над новими проектами”

Роман Заставний, депутат Верховної Ради минулого скликання, колишній міський голова Тернополя:

Наша сім’я сприймає карантин як унікальну можливість набутися разом, потішитися внуком, якого на минулому тижні Петро з Аліною вперше привезли у Тернопіль з Києва. Раніше найбільше часу бракувало на спілкування. Тепер є добра нагода проаналізувати помилки і сформувати плани в нових реаліях. Зараз в сімейному колі терміново напрацьовуємо нові, цікаві проекти, отож будуть сюрпризи в мережі “Сім’я ресторанів Файного Міста”

“Доглядаю за спаржею”

Ресторатор Михайло Гросуляк в цей час з дружиною обробляє невеличкий домашній город, де вирощують органічну продукцію для ресторанів.

Ми зараз якраз на полі, де в нас посаджена спаржа. Ось під цими бугорками, які підгорнуті, знаходиться спаржа. Вона ще в сплячому стані. Зараз ми накриємо її агроволокном, щоби появилося початкова біла спаржа. А потім, коли відкриємо агроволокно, проросте зелена. Це така технологія. Я рахую, що на сьогоднішній день вигідніше вирощувати спаржу, бо вона коштує 300-400 грив ень. І це найсвіжіший зелений продукт весни. Я надіюсь, що «коронавірус» відступить і спаржа нам допоможе забезпечити наших відвідувачів якісним і вітамінним продуктом!

“Переїхав жити на роботу”

Начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол на час карантину переїхав у робочий кабінет, аби не наражати на небезпеку трьох дітей і дружину, позаяк не може облишити роботу в цей відповідальний час. Без правоохоронців зараз ніяк.

“Вивчаю мову жестів”

Лілія Проць, спортсменка, тренер, громадська діячка:

Мамі 70 років і вона в групі ризику, тому на вулицю зась. Крім приготування їжі, прибирання домівки, викидання “мотлоху” з життя, переглядів фільму, слухання музики… додала вивчення жестової мови. Давно хотіла її вивчити. Деякі слова знала, наприклад, своє ім`я, мама, тато, кохаю. То тепер почала вчити алфавіт і інші слова.

Хотіла дізнатись більше про певних акторів, то вивчила їхню біографію та переглянула ряд фільмів та серіалів за їхньою участю.

Зробила для себе ряд висновків: вже третій рік сім`я має фінансового консультанта. Тому важливість мати відкладені кошти на 2-3 місяці для проживання на випадок форс-мажорних випадків – виправдовує лише тепер.

Уроки побути на самоті по декілька годин, які практикувала раніше, дали розуміння, що я собі — найкращий друг. Тому сидіти вдома 10-ий день не є для мене проблемою”.

Спорт вдома

Учні Тернопільської спортивної школи №1 не полишають займатися спортом. Приміром, 5-річний тернополянин Андрій Бедик, який до карантину відвідував відділення плавання у тренера Олександри Степанюк, зараз займається і сестричкою вдома.