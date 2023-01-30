«Тернопільобленерго» оновив графік відключень світла з 30 січня по 05 лютого

У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області на тиждень з 30 січня по 05 лютого 2023 р.

В даному графіку, як і в попередніх, передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання. В даному графіку, на відмінну від попередніх, виходячи із звернень споживачів, переставлено місцями зони «можливого вимкнення» та «вимкнення».

Тепер після періоду коли електроенергія є, йде період «вимкнення електроенергії» а дальше період «можливого вимкнення».

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.

Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг, при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.

Час вимкнення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання між чергами.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

Енергетики наголошують, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Важливо пам’ятати, що відразу після вимкнення електроенергії, потрібно відключити від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії і не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після ввімкнення електроенергії.