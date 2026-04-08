Тернопільщина втратила захисника Володимира Галабіцького

Він народився 25 квітня 1965 року в селі Карашинці, проживав у місті Хоростків.

У лютому 2022 року був призваний до лав Збройних Сил України та понад три роки мужньо боронив нашу державу на передовій — у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Після досягнення 60-річного віку у 2025 році завершив військову службу та вийшов на заслужений відпочинок. На жаль, хвороба підірвала його здоров’я…

6 квітня 2026 року його серце зупинилося.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного від себе особисто та від усієї громади.

Схиляємо голови в глибокій скорботі та вдячності за його мужність, відданість і жертовність у захисті Батьківщини.