Смертельна бійка на тернопільській заправці: іноземець вбив свого земляка

У Тернопільському районі судитимуть 26-річного громадянина Бразилії за умисне вбивство свого 35-річного знайомого. Інцидент стався 18 жовтня 2025 року на автозаправній станції в селі Великі Гаї.

За даними слідства, під час конфлікту обвинувачений схопив ніж і завдав кілька ударів потерпілому, який згодом помер. Йому інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

