Понад 636 млн грн на потреби війська: надходження військового збору на Тернопільщині

Військовий збір – це кошти, які напряму працюють на захист держави. Вони спрямовуються на дрони, засоби захисту, техніку та необхідне спорядження для наших захисників.

За січень-березень цього року громадяни та бізнес області спрямували до державного бюджету 636,3 млн гривень військового збору. Це на 167 млн грн, або ж на 35,6% більше, ніж у першому кварталі минулого року. Такий результат став можливим завдяки кільком чинникам: законодавчим оновленням, розширенню категорій платників і зростанню податкової свідомості громадян.

Податкова служба Тернопільщини дякує кожному, хто сумлінно й відповідально виконує свій фінансовий обов’язок. У час війни це є проявом громадянської гідності та пряма підтримка наших захисників.