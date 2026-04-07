На Тернопільщині чоловік пішов на риболовлю і загинув

На Тернопільщині слідчі поліції встановлюють обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинув чоловік.

Повідомлення про подію надійшло 6 квітня близько опівдня із села Надрічне Бережанської територіальної громади. Місцева жінка повідомила, що виявила бездиханне тіло свого родича.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік 1962 року народження ще 5 квітня пішов на риболовлю та не повернувся. Він проживав сам, тому про його зникнення стало відомо лише наступного дня. Родичка вирушила на пошуки і виявила його тіло у ставку в селі Урмань.

Під час огляду судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті чи тілесних ушкоджень. Попередня причина смерті — утоплення. Остаточні висновки будуть відомі після проведення розтину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок». Триває встановлення усіх обставин події.