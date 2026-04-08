Понад 80 файлів дитячої порнографії: у Тернополі підозрюють чоловіка у зґвалтуванні неповнолітнього

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратур повідомлено про підозру 60-річному місцевому жителю у справі про тяжкі злочини проти дітей.

Чоловік, за даними слідства, причетний до згвалтування 14-річного підлітка та втягування дітей у створення порнографічного контенту.

Йому інкримінують згвалтування неповнолітнього, пропозиції зустрічі особам, які не досягли 16-річного віку, з метою вчинення дій сексуального характеру, а також умисне одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання без мети збуту (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, на початку січня 2025 року чоловік познайомився з неповнолітнім через Instagram. Під час листування він демонстрував прихильність, пропонував фінансову допомогу та поступово встановив довірливі стосунки з дитиною.

Згодом запропонував підлітку регулярно приходити до квартири, що належала його матері. Увійшовши в довіру та маючи значний вплив на дитину, під час однієї з таких зустрічей він зґвалтував хлопця.

Водночас, за даними слідства, підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст, зокрема Вінниці та Білої Церкви. За грошову винагороду діти надсилали йому порнографічний контент.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон, смартгодинник та комп’ютерну техніку. На його ноутбуці виявили понад 80 файлів, що належать до дитячої порнографії.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих.

Підозрюваний під вартою.

За інкримінованими статтями КК України йому загрожує покарання – до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління міграційної поліції та кіберполіції в Тернопільській області.