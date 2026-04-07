У Тернополі затримали посередника, який торгував «вирішенням» питань із військовим обліком

У Тернопільській області правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який обіцяв за гроші «вирішити питання» із військовим обліком через систему «Оберіг».

За даними слідства, на початку березня 2026 року підозрюваний запропонував знайомому допомогу у знятті з «розшуку» за порушення правил військового обліку. Він запевняв, що має вплив на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Свої «послуги» чоловік оцінив у 3500 доларів США, однак згодом сума була знижена до 3000 доларів. При цьому він тиснув на знайомого, обмежуючи час для прийняття рішення та погрожуючи сприяти його негайній мобілізації у разі відмови.

Правоохоронці затримали підозрюваного у селі Гаї-Шевченківські одразу після отримання ним обумовленої суми. Йдеться про понад 131 тисячу гривень за курсом НБУ.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 200 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі поліції за оперативного супроводу працівників карного розшуку.