У Кременеці поліцейські врятували чоловіка, який погрожував стрибнути з даху магазину.

Інцидент стався у вівторок, 7 квітня, близько 13:00. До райвідділу поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який виліз на дах, поводився неадекватно та погрожував вчинити самогубство.

На місце події оперативно прибули поліцейські та рятувальники. Правоохоронці провели перемовини з чоловіком, після чого він погодився самостійно спуститися. Його життю нічого не загрожує.

Згодом встановили, що це 40-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Нещодавно суд призначив йому покарання — 6 років позбавлення волі за наркозлочини. Вирок має набути законної сили 10 квітня.

За попередніми даними, чоловік міг перебувати під дією наркотичних речовин. Його доставили до медичного закладу.

За цим фактом інформацію внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.