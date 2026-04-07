Гадзи, Керницькі та Єднаки: родова карта кладовища у Зеленій на Тернопільщині

У селі Зелена завершили масштабні роботи з фіксації стану могил, їх опису та внесення інформації до онлайн-бази. Інвентаризацію проводили упродовж листопада–грудня 2025 року, а також березня–квітня 2026 року.

Загалом вдалося описати 692 могили. Роботи стали можливими завдяки ініціативі підприємця та мецената Петра Гадза.

Під час дослідження також сформували статистику родових груп. Найбільше на кладовищі зафіксовано представників родини Гадз — 62 особи (9%). Далі йдуть родини Керницькі/Кирничні (48 осіб, 6,9%), Єднак/Єдинак (46 осіб, 6,6%) та Павлишин (42 особи, 6,1%).

Окремо відзначено, що 60 поховань належать до малих родів (по 1–4 особи), а ще 45 могил мають невідомі або нечіткі написи.

Інвентаризація дозволила не лише систематизувати інформацію про поховання, а й зберегти історичну пам’ять про мешканців села.