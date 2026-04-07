На Тернопільщині більшість хворих — діти: нові дані епідмоніторингу

У Тернопільській області за останній тиждень зафіксували 3567 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Показник захворюваності склав 350,2 випадки на 100 тисяч населення.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, у період з 30 березня по 5 квітня кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 2% у порівнянні з попереднім тижнем (3567 проти 3641 випадку).

Серед захворілих 57,2% становлять діти (2041 особа), з них 59,4% — школярі (1212 осіб). При цьому кількість хворих дітей дещо зменшилась (на 1,2%), а кількість школярів навпаки зросла на 2,5%.

За тиждень госпіталізували 106 осіб, серед них 55 дітей. Це на 5% більше, ніж тижнем раніше.

Також зареєстровано один випадок COVID-19 (у дитини), що становить лише 0,03% від загальної кількості захворювань і є менше, ніж попереднього тижня.

У вірусологічній лабораторії провели 66 ПЛР-досліджень, із яких 5 виявились позитивними:

1 випадок грипу А

3 випадки риновірусу

1 випадок метапневмовірусу

Фахівці нагадують, що вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту від інфекційних захворювань.