Нові фотозони та гігантські писанки: як виглядає Великодня локація у Тернополі

У Тернополі запрацювала нова Великодня мистецька локація «Традицій. Сили. Надії». Арт-простір облаштували у сквері на вулиці Чорновола — вперше саме в цій частині міста діє подібна експозиція просто неба.

Основою локації стали одинадцять велетенських писанок, які вже кілька років є символом Великодніх свят у місті. Цьогоріч їх розмістили вздовж усієї вулиці Чорновола. Доповнюють атмосферу п’ять великих плетених кошиків із оновленим дизайном.

Новинкою цього року стали святково декоровані світлодіодні арки. Їх прикрасили об’ємними квітами, лозою та стилізованими елементами квітучих рослин — зокрема акації та гліцинії. Композиції символізують весняне оновлення та створюють яскравий настрій. Також на локації облаштували дві фотозони.

Як зазначила начальниця управління культури і мистецтв Світлана Козелко, основна мета — створити для мешканців громади більше світла, натхнення і позитиву напередодні Великодня.

До створення локації долучилася велика команда: працівники управління культури, студенти та викладачі навчальних закладів, флористи, митці, бібліотекарі та майстри народних промислів. Зокрема, студенти дизайнерських спеціальностей працювали над оформленням, флористи — над декором, а викладачі художньої школи створили тематичну фотозону.

Локація стала частиною міського мистецького фестивалю «Великодні мотиви» та вже доступна для відвідувачів.