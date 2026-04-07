На Тернопільщині шахрай заробляв на фейкових зборах для дітей і захисників

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, який через соцмережі збирав гроші нібито на лікування дітей, важкохворих та військовослужбовців, але витрачав їх на власні потреби.

Йдеться про раніше судимого мешканця області, який восени 2022 року привласнив банківські картки іншої особи та використав їх для шахрайської схеми. У соцмережі Facebook він публікував оголошення про збір коштів на допомогу військовим і хворим, вказуючи чужі реквізити без відома власника.

Довірливі громадяни перераховували кошти: зокрема, двоє потерпілих надіслали 3 тисячі та 10 тисяч гривень. Отримані гроші чоловік знімав і використовував для власних потреб.

Вироком Кременецького районного суду його визнали винним у привласненні документів та шахрайстві. Спочатку йому призначили 2 роки ув’язнення, однак з урахуванням попереднього вироку Збаразького районного суду покарання визначили остаточно — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Захист намагався оскаржити рішення, наполягаючи на невинуватості обвинуваченого. Сам чоловік стверджував, що не мав доступу до соцмереж, оскільки перебував у слідчих ізоляторах, а також заперечував свою причетність до створення фейкових зборів.

Втім, апеляційний суд дійшов висновку, що вина доведена належними і допустимими доказами. Зокрема, кіберполіція підтвердила, що навіть перебування у СІЗО не виключає можливості користування технікою та поширення інформації.

У результаті апеляційну скаргу залишили без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.