Тернопільщина у скорботі: на Донеччині загинув солдат Олексій Новіков

Під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області загинув солдат Олексій Новіков, повідомляють в лановецькій міській раді.

Олексій родом із міста Снігурівка, що на Миколаївщині. У вересні 2022 року захисник разом із сім’єю приїхав до села Загірці, де й залишилися проживати. Був призваний на військову службу 19 квітня 2023 року.

Олексій Новіков служив стрільцем-помічником гранатометника. Із серпня 2023 року вважався безвісти зникли. Дружина, донька й усі рідні вірили, чекали, молилися про його повернення.

Та, на жаль, стало відомо, що воїн загинув 5 серпня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність. Олексію було всього лиш 32 роки.

Поховання Героя відбудеться у місті Миколаєві – рідній його землі.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олексія. Поділяємо біль цієї непоправної втрати.

Вічна пам’ять і шана Герою! Навіки в строю!

