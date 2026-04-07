Тернопільщина у скорботі: на Донеччині загинув солдат Олексій Новіков

Під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області загинув солдат Олексій Новіков, повідомляють в лановецькій міській раді.



Олексій родом із міста Снігурівка, що на Миколаївщині. У вересні 2022 року захисник разом із сім’єю приїхав до села Загірці, де й залишилися проживати. Був призваний на військову службу 19 квітня 2023 року.



Олексій Новіков служив стрільцем-помічником гранатометника. Із серпня 2023 року вважався безвісти зникли. Дружина, донька й усі рідні вірили, чекали, молилися про його повернення.



Та, на жаль, стало відомо, що воїн загинув 5 серпня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність. Олексію було всього лиш 32 роки.



Поховання Героя відбудеться у місті Миколаєві – рідній його землі.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олексія. Поділяємо біль цієї непоправної втрати.



Вічна пам’ять і шана Герою! Навіки в строю!

Поділіться:









