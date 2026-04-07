У Тернополі косуля застрягла в паркані: її врятували надзвичайники

У Тернополі рятувальники визволили косулю, яка застрягла в металевій огорожі на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Київській.

Повідомлення про подію надійшло сьогодні об 11:38. На місці надзвичайники виявили налякану та травмовану тварину, яка не могла самостійно вибратися з пастки.

До порятунку залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Використовуючи гідравлічний інструмент, рятувальники обережно розтиснули металеві прути та вивільнили косулю, не завдавши їй додаткових травм.

Після цього тварину передали спеціалістам для транспортування до реабілітаційного центру, де їй нададуть необхідну допомогу.