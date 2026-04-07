16:57 | 7.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі косуля застрягла в паркані: її врятували надзвичайники

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі рятувальники визволили косулю, яка застрягла в металевій огорожі на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Київській.

Повідомлення про подію надійшло сьогодні об 11:38. На місці надзвичайники виявили налякану та травмовану тварину, яка не могла самостійно вибратися з пастки.

До порятунку залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Використовуючи гідравлічний інструмент, рятувальники обережно розтиснули металеві прути та вивільнили косулю, не завдавши їй додаткових травм.

Після цього тварину передали спеціалістам для транспортування до реабілітаційного центру, де їй нададуть необхідну допомогу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *