У Тернополі розпочали підготовку аераційного фонтану до запуску

У понеділок, 6 квітня, в парку Тараса Шевченка розпочали підготовку аераційного фонтану до запуску. Роботи виконуються працівниками КП «Тернопільводоканал» спільно зі спеціалістами Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

Після обстеження та проведення необхідних ремонтних робіт на дно озера опустили насосні агрегати водограю. Підготовка триває, адже до відкриття сезону фонтанів залишилося небагато часу.

Нагадаємо, аераційний фонтан у Тернополі є найдовшим в Україні – його встановили у 2017-2018 роках. Загальна протяжність берегового водограю становить понад 300 метрів.

Окрім естетичної складової, фонтан виконує важливу екологічну функцію: насичує воду киснем, сприяє покращенню її якості, зменшує «цвітіння» та підтримує екосистему водойми.