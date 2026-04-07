Тернопільщина втратила молодого захисника – командира Дениса Диванюка

Під час виконання завдання із захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, 5 квітня 2026 року загинув житель с. Матвіївці солдат ДИВАНЮК Денис Дмитрович – командир відділення – командир екіпажу безпілотних літальних комплексів відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А4***. Повідомляють у Великодедеркальській громаді.
 
Висловлюємо співчуття рідним загиблого.
Вічна память, шана і слава Герою🕯

