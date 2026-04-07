13:50 | 7.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Увага, шахраї! Фейкові листи від очільника Чортківщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Чортківська районна державна адміністрація попереджає жителів, установи, підприємства та організації району про фейкові листи, які надходять нібито від керівника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шипітка.

У листах шахраї просять взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України та надати фінансову підтримку для закупівлі обладнання.

У РДА наголошують, що ці звернення не мають жодного стосунку до офіційної діяльності адміністрації. Жителям району радять не реагувати на листи та не перераховувати кошти на рахунки шахраїв.

У разі отримання подібних повідомлень Чортківська РВА рекомендує терміново повідомляти про це правоохоронні органи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *