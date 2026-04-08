У Тернополі жінка стала жертвою шахрая, шукаючи роботу за кордоном

У пастку шахраїв потрапила жителька Тернополя, яка шукала роботу за кордоном через соціальні мережі. Жінка перерахувала кошти за нібито бронювання проїзду, однак обіцяного працевлаштування так і не отримала.



До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернулася жителька обласного центру 1982 року народження.



Зі слів потерпілої, вона знайшла в соціальних мережах оголошення про працевлаштування в одній із європейських країн.



Під час спілкування невідома особа, яка представилася посередником із працевлаштування, запевнила жінку, що допоможе з виїздом та організацією роботи за кордоном.



Для підтвердження серйозності намірів зловмисник попросив перерахувати передоплату за бронювання проїзду. Довірившись співрозмовнику, тернополянка переказала 5200 гривень на вказаний банківський рахунок.



Після отримання коштів псевдопосередник перестав виходити на зв’язок. Жінка зрозуміла, що стала жертвою афериста, та звернулася до поліції.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайських дій.



Поліцейські вкотре застерігають громадян: шукаючи роботу за кордоном, користуйтеся лише перевіреними ресурсами, не переказуйте кошти наперед незнайомим особам та обов’язково перевіряйте інформацію про роботодавця чи посередника.



Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся на спецлінію 102.







Поділіться:









