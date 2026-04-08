«Не судіть…» — у мережі розповіли правду про чоловіка, якого врятували у Кременці

Інцидент, який стався 7 квітня у Кременеці, отримав несподіване продовження після публікації в соцмережах. Там з’явився емоційний допис, що розкриває іншу сторону історії чоловіка, якого поліцейські зняли з даху.

Нагадаємо, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про невідомого, який виліз на дах магазину, поводився неадекватно та погрожував стрибнути. Після перемовин правоохоронців чоловік погодився спуститися. Його госпіталізували, загрози життю немає.

За даними поліції, це 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Нещодавно суд призначив йому 6 років позбавлення волі за наркозлочини. Також повідомлялося, що він міг перебувати під дією наркотичних речовин.

Втім, у Facebook користувачка Зоя Карпюк закликала не поспішати з висновками та поділилася деталями, які, за її словами, залишаються поза офіційними зведеннями.

«Усю ніч не могла спати… Переписувалася з мамою чоловіка, про якого вчора поліція повідомила, що він намагався стрибнути з даху у Кременеці.

Не все так просто, люди. Не все так однозначно, як здається з новин чи заголовків.

За цим — не “вчинок”. За цим — людина, яка пройшла пекло війни. Справжнє пекло, яке не закінчується навіть тоді, коли ти вже не на передовій.

Мама надіслала фото… Я дивлюся на них — і стискається серце. Це біль, який не передати словами. Це історія боротьби, яка триває щодня.

Були госпіталі. Були дві контузії. Було лікування — і воно не закінчилося, воно триває досі. Були ночі без сну. Були дні, коли, мабуть, просто не було сил жити далі, але він усе одно тримався.

А ми бачимо лише один момент. Один страшний момент — і вже готові робити висновки, кидати слова, судити…

Не судіть. Я прошу вас — не судіть.

Ви не знаєте, що відбувається в голові людини, яка повернулася з війни. Ви не відчували того страху, того болю, тих спогадів, які не дають дихати.

Іноді людині потрібен не осуд. Іноді їй потрібна рука, підтримка, тиша поруч і просте “я з тобою”.

Будьмо людьми. Бо зараз це найважливіше.

Дякуємо за захист Ігорю Ковалю і нехай Господь зцілить: і фізично, і морально…»

За словами авторки, чоловік є ветераном війни, який пережив бойові дії, контузії та тривале лікування. Вона наголошує: за подібними інцидентами часто стоять глибокі психологічні травми, які не видно ззовні.

Наразі інформацію про подію внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень.