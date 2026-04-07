У Тернополі відновлять опалювальний період!

З 08 квітня у Тернополі відновлюється опалювальний період, повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря, з 08 квітня 2026 року з 00:00 год у Тернопільській міській територіальній громаді буде відновлено опалювальний період. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено відновити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.

У звʼязку із відновленням опалювального періоду і виконанням технологічного переключення, 07 квітня гаряча вода від котелень не буде подаватися.

Від завтра, 08 квітня, ГВП буде здійснюватися за звичним графіком.

Нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення за тимчасові незручності.