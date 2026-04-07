У Тернополі винуватець смертельної ДТП із рятувальниками виявився учасником наркоугруповання

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив нові подробиці щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у лютому цього року та забрала життя двох працівників ДСНС.

За його словами, тривалий час правоохоронці не розголошували інформацію про винуватця трагедії, оскільки паралельно проводили оперативні заходи для перевірки його причетності до інших злочинів.

У результаті масштабної спецоперації на Тернопільщині було ліквідовано діяльність організованої групи, яка займалася виготовленням і збутом наркотиків по всій території України.

Серед 12 затриманих фігурантів виявився і винуватець смертельної автопригоди. На момент оголошення підозри за наркозлочини він уже перебував у слідчому ізоляторі.

Як встановили правоохоронці, це житель Тернополя 1980 року народження, який відігравав важливу роль у злочинному угрупованні та займався перевезенням і збутом великих партій наркотиків.

У поліції наголошують, що винуватець ДТП не уникне відповідальності як за смертельну аварію, так і за причетність до незаконного обігу наркотиків.

Розслідування триває. Про його результати та передачу справ до суду обіцяють повідомити додатково.