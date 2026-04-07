На війні загинув молодий захисник Богдан Ковальчук з Тернопільщини

Вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання, 02 квітня 2026 року загинув житель с. Колодіївка, навідник кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини А 1994 старший солдат КОВАЛЬЧУК БОГДАН РОМАНОВИЧ, 22.05.1999 року народження, поблизу н.п. Кореньок, Шосткинського району, Сумської області, повідомляє Оксана Сен.

Громада сіл КОЛОДІЇВКА, ПАНАСІВКА висловлює щирі співчуття матері, рідним та близьким з приводу непоправної смерті військовослужбовця, загиблого за Україну

Героя – Богдана КОВАЛЬЧУКА.

Добрий, світлий спомин про захисника нашої України назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!