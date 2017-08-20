Усі дороги ведуть в Лопушани або Корейці на полях Тернопільщини

Інспектуючи дороги Тернопільщини, активісти «Автомайдану» звернули увагу на доволі дивну річ. У Зборівському районі тернопільська фірма «Авакс-Проф» стаханівськими темпами ремонтує стару сільську (чи швидше робить нову) дорогу від села Оліїв до села Лопушани. Поверхневе розслідування виявило, що цього відрізку дороги у планах ремонту на 2017 рік немає. Ми вирішили дослідити детальніше, яким чином, і найголовніше, для чого роблять аж занадто якісну дорогу до малого села у той час, коли головні транспортні магістралі області залишають бажати кращого. Для чого займатися другорядними дорогами в першу чергу?

Наприкінці травня 2017 року тернопільські інтернет-ресурси поширювали інформацію про те, що у с. Лопушани Зборівського району на двох ділянках площею 64,1га корейці планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 22,78 мВт. Інвестор – південнокорейська фірма «ДОНСО». Обсяг інвестицій – фантастичних 100 млн. євро. Погодьтеся, сума вражає, особливо в масштабах небагатої Тернопільської області. А виробництво сонячної енергії – поважний та перспективний бізнес, до того ж екологічно чистий. А ще зможе непогано наповнювати місцеві бюджети та створювати робочі місця.

Проте, знаючи феноменальні здібності владної верхівки Тернопільщини видавати бажане за дійсне та вміння маскувати бізнесові схеми під величезне благо для людей, ми спробували дослідити, чи все так гарно, як співають чиновники.

Отже, ТОВ «ДОНСО» зареєстровано в Україні 16 років тому. Основні види діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, іншими товарами господарського призначення та неспеціалізована оптова торгівля (основний). Як бачимо – жодного натяку на досвід та високі технології по будівництву та експлуатації об’єктів електроенергетики. Статутний капітал – смішних 11800 грн., з яких 10620 грн. вніс громадянин Республіки Корея Чен Хен, а 1180 грн. – громадянка України Шестопалова Г.І. Власне, директор фірми кореєць Чен Хен – єдине, що пов’язує цю фірму з Кореєю. Також відсутні будь-які натяки на наявність високотехнологічних корейських компаній-партнерів у ТОВ «ДОНСО». За 16 років – жодних згадок у ЗМІ. Чим займалася ця фірма весь цей час – невідомо. Нам вдалося віднайти лише згадки про можливий експорт у Республіку Корея сільськогосподарської продукції (кормові дріжджі), та імпорт звідти канцтоварів, фарб тощо. Постає логічне питання: а звідки ж у цієї фірми з директором-корейцем кошти на інвестиції у розмірі 100 млн.євро? І чи не мильна це бульбашка, створена для того, щоб приховати справжніх «інвесторів»?

Ми спробували прослідкувати можливі зв’язки пана Чен Хена із українським бізнесом. Виявилося, що Чен Хен є також директором та засновником кількох фірм, що займаються сільським господарством та продажем фарб для оргтехніки, що цілком вписується в загальну картину, характерну для ТОВ «ДОНСО».

Але найбільш цікавим виявився зв’язок Чен Хена із фірмою ТОВ “ПІ ЕН ЕЙЧ УКРАЇНА”, що зареєстрована усього 8 місяців тому, де він вказаний директором. Серед кінцевих бенефіціарів цієї фірми, крім Чен Хена (директора ТОВ) є такі особи: Алексєєнко Зоя Володимирівна, Недзельська Тетяна Сергіївна (дружина Недзельського В.С., помічника тернопільського нардепа від БПП Побера І.М.), Побер Дар’я Сергіївна (дружина нардепа Побера І.М.) та Сун Хон Хьон. Види діяльності – електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний). Як то кажуть, тепліше, але не настільки гаряче, аби будувати сонячні електростанції J

Також пан Чен Хен є кінцевим бенефіціаром ТОВ “ПІ ЕН ЕЙЧ ТЕРНОПІЛЬ”, зареєстрованого 8 місяців тому. Контактна адреса – Тернопільська обл., Зборівський район, Гукалівці (сусіднє з Лопушанами село, адміністративний центр сільської ради). Крім Чен Хена серед кінцевих власників ми знову бачимо Алексєєнко Зою Володимирівну, Недзельську Тетяну Сергіївну, Побер Дарію Сергіївну. А директором (і одним із засновників) є Цибульський Андрій Костянтинович, помічник нардепа Побера І.М. Види діяльності – електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, виробництво електроенергії (основний), передача електроенергії, торгівля електроенергією. Бінго! Тут тобі і виробництво електроенергії, та й про продаж подбали заздалегідь!

Нам вдалося знайти підтвердження прямого зв’язку ТОВ “ПІ ЕН ЕЙЧ ТЕРНОПІЛЬ” із майбутньою сонячною електростанцією в Лопушанах. 19 січня 2017 року голова Зборівської райдержадміністрації видає розпорядження №17-од, де, розглянувши клопотання представника ТОВ «ПІ Ен Ейч Тернопіль» П. Кисляченка від 05.01.2017 року, дає завдання відповідним органам розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок площею 29,045 га (кадастровий номер 6122683100:01:001:0796) та площею 35,0631 га (кадастровий номер 6122683100:01:001:0798) – на землі для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств. Обидві ділянки знаходяться безпосередньо в Лопушанах і зміни ці вже здійснені, що підтверджується даними Держгеокадастру. Як бачимо, загальна площа обох ділянок 64,1га, що повністю збігається із заявленими планами «корейських інвесторів» побудувати сонячну електростанцію на такій самій площі.

Цікавим виявився той факт, що цих обидві ділянки під майбутню сонячну електростанцію розділяє тонесенька смужка приватної землі площею 2 га. Без цієї ділянки обслуговування електростанції вельми ускладниться, якщо взагалі буде можливим. А належить ця ділянка громадянці Костик Ользі Петрівні, дружині генерала СБУ Василя Пісного, уродженця села Лопушани. Нам ще на початку розслідування здався дивним вибір саме такого розташування для електростанції, але з врахуванням вищевикладеного – цей факт стає дещо зрозумілішим.

Таким чином, під ще незбудовану сонячну електростанцію в Лопушанах уже підведена серйозна юридична база, яка забезпечить діяльність із виробництва, передачі та продажу електроенергії. До схеми залучено людей з найближчого оточення тернопільського нардепа Побера І.М., який до того ж є членом транспортного комітету Верховної Ради, і якому цілком по силам дати вказівку прокласти під майбутній бізнес у Лопушанах якісну асфальтну дорогу. А той факт, що смужка приватної землі, яка є вкрай необхідною для майбутньої СЕС, належить дружині Василя Пісного – може свідчити про те, що й генерал певним чином причетний до майбутнього проекту.

Проте досі незрозуміло, а звідки ж візьмуться 100 млн. євро на сонячну електростанцію? Яке походження буде в цих грошей, насільки чисті вони будуть? Сподіваємося, ці питання зацікавлять відповідні контролюючі органи і відповіді будуть знайдені. Оскільки кореєць Чен Хен, який в Україні років 17 займається дрібним бізнесом і за яким не видно жодної відомої і багатої корейської фірми – на роль інвестора явно не підходить. А от на роль «весільного генерала» – в самий раз. А владній верхівці області уже не вперше видавати мильні бульбашки за впливових інвесторів.