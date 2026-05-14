ДНК-експертиза підтвердила загибель молодого захисника Андрія Яцківа з Тернопільщини

З 17 червня 2025 року вважався зниклим безвісти чортківʼянин, старший солдат Національної Гвардії України ЯЦКІВ Андрій Ігорович, 1992 р. н., який захищав Україну на Покровському напрямку, повідомляє чортківська міська рада.



Тіло Героя вдалося ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи.



Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 16 лютого 2023 року. Андрій Служив стрільцем 2-го відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону з КЕОП тп ОГП в/ч 3002.



Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини поблизу н. п. Мирне Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу противника 17 червня 2025 року вважався зниклим безвісти.

