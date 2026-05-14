Чотири веломаршрути і два пішохідні: на Тернопільщині та Хмельниччині маркують нові туристичні маршрути

У межах проєкту «ВІСТА ЗБРУЧА. Спадщина старого кордону» триває маркування туристичних маршрутів та об’єктів культурної і природної спадщини на території Лановецької, Теофіпольської, Підволочиської, Волочиської та Скориківської громад.

Експерти вже розпочали інвентаризацію, мапування та позначення туристичних локацій, закладів гостинності й місцевих крафтових виробників.

У межах проєкту планують створити чотири велосипедні та два пішохідні маршрути. Організатори зазначають, що це допоможе зробити подорожі територією більш доступними та зрозумілими для туристів, а також сприятиме популяризації культурної спадщини й туристичного потенціалу громад.

Загалом планують промаркувати щонайменше 48 об’єктів культурної та природної спадщини, які увійдуть до мережі маршрутів «Вісти Збруча».

Ініціативу реалізовує Центр розвитку ініціатив ІнСорс у межах грантової програми «Кластери Відродження». Проєкт втілюють у рамках швейцарсько-української програми UCORD за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.