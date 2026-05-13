росія завдала комбінованого удару по Україні: постраждали десятки міст

Росія вночі та зранку здійснила масовану атаку по території України із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів у різних регіонах є загиблі, поранені, а також пошкодження житлової, критичної та транспортної інфраструктури.

Хмельницька область

У Хмельницькому відомо про трьох поранених. Зафіксовані пошкодження у багатоквартирних та приватних будинках.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківську зафіксовано влучання в житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. У Коломиї також лунали вибухи, у місті фіксуються перебої з електропостачанням.

Львівська область

У Жовкві під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без електропостачання.

Рівненська область

Росіяни атакували об’єкт цивільної інфраструктури. Відомо про трьох загиблих і шістьох поранених.

Волинська область

У Луцьку зафіксовано влучання у кілька нежитлових приміщень. У Ковелі удар стався поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Черкаська область

У Смілі внаслідок атаки дронами постраждали троє людей.

Херсонська область

У Херсоні російський дрон влучив у маршрутку в центрі міста. Відомо щонайменше про 7 поранених.

Харківська область

Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Понад 4500 мешканців залишилися без електропостачання.

Київ

У столиці зафіксовано падіння уламків безпілотників. Попередньо, постраждалих немає.

Одеська область

В Одесі сталася пожежа у дворі житлового будинку. Повідомляється про одну постраждалу особу.

Закарпаття

У кількох громадах області також чули вибухи. Інформація уточнюється.

Інформація щодо наслідків уточнюється, оперативні служби продовжують роботу на місцях.