росія завдала комбінованого удару по Україні: постраждали десятки міст
Росія вночі та зранку здійснила масовану атаку по території України із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок ударів у різних регіонах є загиблі, поранені, а також пошкодження житлової, критичної та транспортної інфраструктури.
Хмельницька область
У Хмельницькому відомо про трьох поранених. Зафіксовані пошкодження у багатоквартирних та приватних будинках.
Івано-Франківська область
В Івано-Франківську зафіксовано влучання в житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. У Коломиї також лунали вибухи, у місті фіксуються перебої з електропостачанням.
Львівська область
У Жовкві під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без електропостачання.
Рівненська область
Росіяни атакували об’єкт цивільної інфраструктури. Відомо про трьох загиблих і шістьох поранених.
Волинська область
У Луцьку зафіксовано влучання у кілька нежитлових приміщень. У Ковелі удар стався поблизу об’єкта критичної інфраструктури.
Черкаська область
У Смілі внаслідок атаки дронами постраждали троє людей.
Херсонська область
У Херсоні російський дрон влучив у маршрутку в центрі міста. Відомо щонайменше про 7 поранених.
Харківська область
Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Понад 4500 мешканців залишилися без електропостачання.
Київ
У столиці зафіксовано падіння уламків безпілотників. Попередньо, постраждалих немає.
Одеська область
В Одесі сталася пожежа у дворі житлового будинку. Повідомляється про одну постраждалу особу.
Закарпаття
У кількох громадах області також чули вибухи. Інформація уточнюється.
Інформація щодо наслідків уточнюється, оперативні служби продовжують роботу на місцях.