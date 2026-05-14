Росіяни масовано атакували Київщину: є поранені, пошкоджене підприємство, виникли пожежі

В ніч на 14 травня Київська область потрапила під комбіновану російську атаку, внаслідок чого постраждали люди, пошкоджені будинки та автомобілі, спалахнули пожежі, про це повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах.

“Всю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Ворог бив дронами та ракетами по мирних населених пунктах… На жаль, у Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці”.

Крім того, за його словами, у Фастівському районі травмована жінка 1984 року народження. Медичну допомогу їй надали на місці.

Зазначається, що станом на зараз наслідки атаки зафіксовані у шести районах області.

Зокрема, у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів. В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки. У Броварському районі — три приватні будинки, автомобіль та підприємство.

У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.

У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Білоцерківському районі – приватний будинок.

Нині у багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.

Російські окупанти у ніч на 14 травня завдали масованого удару по Україні. Основним напрямком атаки став – Київ.

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджені житлові забудови та інфраструктура, є постраждалі.

В Дарницькому районі столиці через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій, під завалами є заблоковані люди.