Відому блогерку з Тернополя визнали “нелегалкою” на польському кордоні

Тетяна Пренткович зіткнулася з серйозними проблемами під час спроби перетнути польський кордон на шляху до України. Попри наявність документів про тимчасовий захист у Португалії, польські прикордонники визнали її перебування незаконним та зобов’язали негайно залишити територію країни.

За словами Пренткович, причиною затримки стала форма документа про тимчасовий захист, виданого Португалією. Про це блогерка повідомила в Instagram.

У цій країні підтвердження статусу надається у вигляді PDF-файлу з QR-кодом, а не у форматі пластикової картки. Хоча термін дії документа був автоматично продовжений, польська сторона відмовилася визнавати його дійсність у своїй внутрішній системі. Навіть демонстрація офіційного сайту португальської міграційної служби за посиланням з QR-коду не змінила позицію прикордонників.

Тетяна зазначила, що прикордонники поводилися доволі жорстко, попри її ввічливість та знання польської мови. Окремо вона згадала про натяки на “гуманітарний внесок” для вирішення питання.

Зрештою, їй порадили не повертатися до Європи через Польщу, якщо вона вирішить в’їхати в Україну, оскільки її можуть знову не впустити. Як безпечний альтернативний маршрут для повернення до Португалії підписники запропонували шлях через Кишинів (Молдова).