17:52 | 13.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Чорткові хочуть створити центр єврейської спадщини у приміщенні синагоги

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Чорткові планують врятувати від руйнування Нову синагогу та перетворити її на сучасний культурно-мистецький простір. На аварійний ремонт покрівлі пам’ятки архітектури місто отримало грант у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Фінансування нададуть ALIPH у партнерстві з Фондом Леона Леві та Фондом Реканаті-Каплана. Кошти спрямують на аварійний ремонт даху Нової синагоги на вулиці Шевченка. У міській раді зазначають, що це стане першим кроком для збереження будівлі та зупинки її подальшого руйнування.

У громаді наголошують, що повна реставрація об’єкта потребує значно більших ресурсів, тому команда міськради продовжує шукати міжнародних партнерів та інвесторів для відновлення пам’ятки.

У планах – створення у приміщенні синагоги центру пам’яті «Синергія культур: єврейська спадщина». Простір хочуть наповнити культурними, освітніми та мистецькими проєктами.

Серед ідей – відкриття художньої галереї, сучасного музею етнографії та історії, майданчика для культурних подій і міжнародної співпраці, а також платформи для дослідження єврейської, польської та української спадщини Чорткова.

Візуальний проєкт реставрації та майбутнього наповнення будівлі вже розробило A7 Architects. Його оприлюднили разом із повідомленням міської ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *