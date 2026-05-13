У Чорткові хочуть створити центр єврейської спадщини у приміщенні синагоги

У Чорткові планують врятувати від руйнування Нову синагогу та перетворити її на сучасний культурно-мистецький простір. На аварійний ремонт покрівлі пам’ятки архітектури місто отримало грант у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Фінансування нададуть ALIPH у партнерстві з Фондом Леона Леві та Фондом Реканаті-Каплана. Кошти спрямують на аварійний ремонт даху Нової синагоги на вулиці Шевченка. У міській раді зазначають, що це стане першим кроком для збереження будівлі та зупинки її подальшого руйнування.

У громаді наголошують, що повна реставрація об’єкта потребує значно більших ресурсів, тому команда міськради продовжує шукати міжнародних партнерів та інвесторів для відновлення пам’ятки.

У планах – створення у приміщенні синагоги центру пам’яті «Синергія культур: єврейська спадщина». Простір хочуть наповнити культурними, освітніми та мистецькими проєктами.

Серед ідей – відкриття художньої галереї, сучасного музею етнографії та історії, майданчика для культурних подій і міжнародної співпраці, а також платформи для дослідження єврейської, польської та української спадщини Чорткова.

Візуальний проєкт реставрації та майбутнього наповнення будівлі вже розробило A7 Architects. Його оприлюднили разом із повідомленням міської ради.