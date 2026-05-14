На Чортківщині жінка втратила 110 тисяч гривень через дзвінок «з банку»

До співробітників відділення поліції Чортківського районного управління звернулася жителька одного із сіл району 1963 року народження, яка повідомила про шахрайство.

За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Під приводом проведення «безпечних» банківських операцій він переконав жінку, що її кошти нібито перебувають під загрозою.

Дотримуючись вказівок співрозмовника, жінка переказала 110 тисяч гривень зі своєї банківської картки на рахунок, який їй продиктували.

Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника та проводять перевірку за фактом шахрайства.

Поліцейські вкотре наголошують: справжні працівники банків не телефонують клієнтам із проханням переказати кошти, повідомити PIN-коди, CVV-коди чи інші конфіденційні дані.

У разі підозрілих дзвінків громадянам радять одразу припиняти розмову та самостійно телефонувати на офіційний номер банку.