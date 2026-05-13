У Тернополі медики «швидкої» повернули до життя жінку після клінічної смерті

12 травня 2026 року бригада екстреної медичної допомоги №16 КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР врятувала жінку, яку перехожі виявили на вулиці без ознак життя.

Після прибуття медики констатували раптову зупинку кровообігу та одразу розпочали серцево-легеневу реанімацію.

Завдяки професійним і злагодженим діям бригади вже на 11 хвилині вдалося відновити спонтанний кровообіг у пацієнтки.

Після стабілізації стану жінку госпіталізували до ургентного лікувального закладу для подальшого лікування.

До складу бригади входили лікар Назар Ціхоцький, парамедик Наталія Панько та екстрений медичний технік Віктор Абрамович.

У Центрі екстреної медичної допомоги наголосили, що кожен такий випадок — це результат професійності, швидкої реакції та відданості медиків своїй справі.