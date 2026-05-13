На Тернопільщині чоловік не повернувся з риболовлі — його знайшли мертвим

Із заявою про зникнення співмешканця 12 травня до поліції звернулася жителька Озернянської територіальної громади на Тернопільщині.

За її словами, 11 травня близько 20:00 чоловік пішов на місцевий ставок рибалити та не повернувся додому. Наступного дня жінка виявила на березі водойми лише його рибальське спорядження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Згодом рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка.

Під час первинного огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Попередньо відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров’ям.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією як нещасний випадок. Обставини трагедії встановлюються.