На Тернопільщині зафіксували 23 ворожі дрони: ППО збила 3

Під час сьогоднішньої тривалої повітряної тривоги в небі над Тернопільською областю було зафіксовано 23 ворожих безпілотники типу «Шахед».

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За попередньою інформацією, силами протиповітряної оборони було збито 3 БпЛА. Влучань на території області не зафіксовано.

Жертв і постраждалих серед населення немає. Руйнувань та пошкоджень інфраструктури також не виявлено.

Очільник області подякував Збройним силам України за захист.