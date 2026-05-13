На Тернопільщині зафіксували 23 ворожі дрони: ППО збила 3
Під час сьогоднішньої тривалої повітряної тривоги в небі над Тернопільською областю було зафіксовано 23 ворожих безпілотники типу «Шахед».
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.
За попередньою інформацією, силами протиповітряної оборони було збито 3 БпЛА. Влучань на території області не зафіксовано.
Жертв і постраждалих серед населення немає. Руйнувань та пошкоджень інфраструктури також не виявлено.
Очільник області подякував Збройним силам України за захист.