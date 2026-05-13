19:24 | 13.05.2026
На Тернопільщині зафіксували 23 ворожі дрони: ППО збила 3

Під час сьогоднішньої тривалої повітряної тривоги в небі над Тернопільською областю було зафіксовано 23 ворожих безпілотники типу «Шахед».

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За попередньою інформацією, силами протиповітряної оборони було збито 3 БпЛА. Влучань на території області не зафіксовано.

Жертв і постраждалих серед населення немає. Руйнувань та пошкоджень інфраструктури також не виявлено.

Очільник області подякував Збройним силам України за захист.

