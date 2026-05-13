росія масовано атакувала Україну: в Івано-Франківську є влучання в житловий будинок і поранені
Сьогодні російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням ударних безпілотників.
В Івано-Франківську внаслідок влучання ворожого БпЛА загорівся житловий будинок, повідомляє міський голова Руслан Марцінків. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару. Травми попередньо неважкі, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Інформація про точну кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.