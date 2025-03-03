Музей «Струсівська закутина» запрошує на унікальні екскурсії

У мальовничому селі Струсів Тернопільської області активізувалася діяльність краєзнавчого музею «Струсівська закутина». Про це розповідає Василь Кирилюк.

Завдяки ініціативам Марії Брантюк, музей розширив свою роботу та пропонує низку освітніх екскурсій для учнів, вчителів та всіх зацікавлених.

Оновлені екскурсії музею:

«Наш Струсів – перлина України»: знайомство з історією та культурою села. «Історія храмів Струсова. Великомученики Микола Цегельський та Микола Конрад»: презентація за книгою «Родом зі Струсова». «Історія Струсівського товариства “Просвіта” – першого в Теребовлянському повіті»: розповідь про культурно-просвітницьку діяльність. «Грай, моя бандуро»: історія заслуженої капели бандуристів «Кобзар» у співпраці з музеєм капели у Струсівському будинку культури. «Літератори Струсівщини»: знайомство з творчістю С. Будного, Р. Качурівського, А. Іванчука, М. Деркача у співпраці з музеєм С. Будного у Струсівському закладі загальної середньої освіти. «Родина Гірняків “Наша гірняківка”»: історія родини, включаючи Йосипа Гірняка – актора театру Л. Курбаса «Березіль» та засновника українського театру у Нью-Йорку, та Юліана Гірняка – автора першого в Україні підручника з хімії для учнів шкіл. «Видатні скульптори Михайло Паращук, Йосип Земський. Струсівський некрополь»: розповідь про мистецьку спадщину та місцевий некрополь. «Січові стрільці та вояки ОУН-УПА на теренах Струсівської закутини»: вивчення військової історії регіону. «Велика родина»: історія родини Ситників-Сліпих, включаючи першу в Україні перекладачку англійських повістей Ольгу Сліпу (матір) та місцевого краєзнавця, лікаря УПА – Ольгу Сліпу (дочку). «Природні багатства Струсівської закутини»: дослідження червоного девонського каменю, пісковику, ракушняка та історії каменярства в Струсові.

Окрім цих десяти тем, музей розробив ще понад десять уроків-екскурсій. Відвідування музею є безкоштовним. Він розташований у Струсові за адресою: вул. Братів Гірняків, 4, у родинній хаті Гірняків. Для узгодження часу та тем екскурсій звертайтеся до Марії Григорівни Брантюк за телефоном 0966247484.

Довідка про Струсів:

Струсів – село в Микулинецькій селищній громаді Тернопільського району Тернопільської області. Розташоване над річкою Серет на західному Поділлі. Перша письмова згадка про поселення датується 1434 роком, коли воно називалося Підбогородичне. У 1534 році село отримало назву Струсів на честь шляхетського роду Струсів, які перетворили його на містечко. У 1610 році Струсів отримав магдебурзьке право, що сприяло його розвитку як ремісничого та торговельного центру.

Серед визначних пам’яток Струсова виділяються костел Святого Антонія, збудований у 1903 році, та залишки палацу Лянцкоронських. Також село відоме своїм старим цвинтарем, який є одним з найцікавіших сільських некрополів Тернопільщини.

Струсів славиться своїми видатними уродженцями, серед яких поет Степан Будний, актор Йосип Гірняк та скульптор Михайло Паращук. Їхній внесок у культуру та мистецтво є невід’ємною частиною історії села.

Завдяки активній діяльності музею «Струсівська закутина» та зусиллям місцевих ентузіастів, історія та культура Струсова продовжують жити та надихати нові покоління.